Англія

Неприємна ситуація.

Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш прокоментував пограбування свого будинку. Його слова наводить The Mirror.

"Не знаю, з чого почати, щоб пояснити, наскільки я спустошений через крадіжку зі зломом, що сталася у мене вдома кілька днів тому.

Моя сім'я означає для мене все, і немає нічого важливішого, ніж забезпечення її безпеки. Це був травмуючий досвід для всіх нас, я дуже щасливий, що ніхто не постраждав.