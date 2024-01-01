Неприємна ситуація.
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01 січня 2024, 16:15
Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш прокоментував пограбування свого будинку. Його слова наводить The Mirror.
"Не знаю, з чого почати, щоб пояснити, наскільки я спустошений через крадіжку зі зломом, що сталася у мене вдома кілька днів тому.
Моя сім'я означає для мене все, і немає нічого важливішого, ніж забезпечення її безпеки. Це був травмуючий досвід для всіх нас, я дуже щасливий, що ніхто не постраждав.
Минулого року я мав так багато приголомшливого, так багато досягнень, але, чесно кажучи, найкращий рік у моєму футбольному житті тепер не здається мені чимось таким, що я міг би відсвяткувати.
Люди, які вчиняють ці жахливі злочини, поняття не мають про шкоду, яку вони завдають людським життям. Я сподіваюся, що їх знайдуть і віддадуть під суд, щоб жодній іншій сім'ї не довелося пройти через те, що нам випало.
Я вдячний всім за повідомлення, ціную підтримку з боку моїх друзів, партнерів по команді та клубу.
Розмірковуючи про щось позитивніше, я хотів би подякувати всім за їх підтримку протягом минулого року, бажаю вам і вашій родині щасливого 2024-го року", — сказав англійський футболіст.
Нагадаємо, 27 грудня, під час гри Манчестер Сіті проти Евертона, дім Гріліша пограбували
на один мільйон фунтів стерлінгів.