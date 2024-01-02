Англія

Цікаве досягнення у "червоних".

Ліверпуль показав найкращий результат у очікуваних голах за матч АПЛ, повідомляє The xG Philosophy.

За інформацією джерела, у матчі 20-го туру з Ньюкаслом (4:2) показник очікуваних голів (xG) Ліверпуля становив 7,53 за даними The xG Philosophy, 7,27 за даними BBC, Opta та Squawka.

The xG Philosophy повідомляє, що мерсисайдці побили рекорд за показником xG в одній грі АПЛ, це підтверджує Opta.

Зазначимо, що перемога над Ньюкаслом дозволила Ліверпулю закріпитись на першому місці в АПЛ.