Англія

Керманич Ліверпуля розповів про емоції від успіху команди.

Напередодні Ліверпуль у видовищному двобої здолав Ньюкасл на Енфілді.

Ліверпуль — Ньюкасл 4:2 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Нікого не повинно дивувати, що Мохамед Салах може змінити гру або покращити виступ команди безпосередньо на полі, тому що він робив це вже сотні разів.

Чим більше у вас голів, тим більше ви звикаєте до втрачених шансів і розумієте, що ви повинні робити, щоб продовжувати йти вперед і вдосконалюватись. Це те, що й робить Мо.

Гарна ситуація в грі, щоб повернути гру в правильне русло, була, коли Дарвін Нуньєс віддав м’яч під удар Мо. Я б сказав, що тоді кожен на стадіоні намагався б забити цей гол, що робить цей момент неймовірним. Це була супергра від початку до кінця.

Я загубив свою обручку, коли святкував перемогу. Це вже траплялось зі мною одного разу, і тоді мені знадобився професійний водолаз, тому що я загубив його в морі.

Час від часу трапляється, що я на емоціях утрачаю один-два кілограми за гру. Сьогодні ж я був настільки жвавим, що втратив обручку. У мене був сильний шок через це.

Знаєте, оператор у технічній зоні дратував мене кілька разів у цьому сезоні, але цього разу в нього було багато потрібних мені кадрів, і це було дуже важливо", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі Ліверпуль зіграє в гостях проти Борнмута.