Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 1 січня 2023 року, 22:00.

У рамках 20 туру АПЛ Ліверпуль на Енфілді влаштував видовищний двобій проти Ньюкасла.

Господарі з двох спроб не змогли відкрити рахунок у першому таймі через незабитий пенальті Салаха та гол з офсайду від Луїса Діаса відповідно.

І лише після перерви Ліверпуль вийшов уперед, проте одразу отримав результативну відповідь.

Розпочалась гольова перестрілка, під час якої "червоні" сказали вагоме слово під завісу матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Ньюкасл у 20 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:







Ліверпуль — Ньюкасл 4:2

Голи: Салах (49, 86, з пенальті), Джонс (74), Гакпо (78) — Ісак (54), Ботман (81).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Гомез — Собослай (Гравенберх, 64), Ендо (Мак Аллістер, 75), Джонс — Салах, Нуньєс (Жота, 64), Діас (Гакпо, 64).

Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Шер, Ботман, Берн (Голл, 82) — Майлі (Альмірон, 54), Гімараес, Лонгстафф — Жоелінтон (Ласселс, 82), Ісак, Гордон

Попередження: Діас (45), Александер-Арнолд (45+5), Ендо (65) — Гімараес (28), Майлі (45+2), Жоелінтон (66), Дубравка (84), Лонгстафф (90)