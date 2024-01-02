Англія

Погані результати команди — швидке звільнення.

Ранкова англійська преса містила повідомлення про те, що Бірмінгем, що наразі виступає в Чемпіоншипі, перебуває на межі припинення трудових відносин із головним тренером Вейном Руні.

38-річного фахівця запросили рятувати команду з ігрової кризи посеред жовтня, але відтоді з 15 матчів Бірмінгем переміг лише в двох, тож поступово скотився з п’ятої сходинки турнірної таблиці аж на двадцяту.

Зрештою, офіційна заява клубу була лаконічною: "Бірмінгем розірвав стосунки з Руні".

Разом із керманичем відправили у відставку його помічника Карла Робінсона.

"На жаль, час роботи Вейна з нами пройшов не так, як планувалось, тому ми вирішили рухатись в іншому напрямку.

Пошук наступника розпочинається негайно, і ми будемо інформувати наших уболівальників, коли в нас з’являться новини з цього приводу.

Тренер з професійного розвитку, Стів Спунер, тимчасово візьме на себе відповідальність за роботу з чоловічою першою командою.

Решта тренерів повинні будуть продовжувати виконувати свої обов’язки, допомагаючи Спунеру.

Наразі жодних інших коментарів не буде", — ідеться в заяві клубу.

Для Руні тим часом це був уже третій досвід тренерської діяльності за три роки — до цього він працював у Дербі Каунті та Ді Сі Юнайтед.