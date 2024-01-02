Англія

Невідомо, чи залишиться гравець у Лондоні.

Лівий захисник Серхіо Регілон, орендований Манчестер Юнайтед, повернеться до Тоттенгема, повідомляє видання The Athletic.

Іспанець приєднався до манкуніанців у вересні, після травм Люка Шоу та Тайрелла Маласії. З того часу він провів за МЮ 12 матчів у всіх турнірах.

"Шпори" матимуть можливість віддати 27-річного гравця в оренду ще раз. Проте, поки остаточні плани лондонців на Регілона невідомі.

Раніше повідомлялося, що гравцем зацікавилась дортмундська Боруссія.