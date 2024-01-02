Невідомо, чи залишиться гравець у Лондоні.
Серхіо Регілон, Getty Images
02 січня 2024, 16:54
Лівий захисник Серхіо Регілон, орендований Манчестер Юнайтед, повернеться до Тоттенгема, повідомляє видання The Athletic.
Іспанець приєднався до манкуніанців у вересні, після травм Люка Шоу та Тайрелла Маласії. З того часу він провів за МЮ 12 матчів у всіх турнірах.
"Шпори" матимуть можливість віддати 27-річного гравця в оренду ще раз. Проте, поки остаточні плани лондонців на Регілона невідомі.
Раніше повідомлялося, що гравцем зацікавилась дортмундська Боруссія.