Німеччина

Захисник перебуває в оренді у Манчестер Юнайтед.

Лівий захисник Тоттенгема Серхіо Регілон, орендований Манчестер Юнайтед, є зимовою метою дортмундської Боруссії, повідомляє журналіст Патрік Бергер.

Німецький клуб розглядає можливість підсилення лівого флангу захисту 27-річний іспанцем. Зазначається, що Боруссія вже зробила запит щодо шестимісячної оренди.

Бергер додав, що в орендній угоді Регілона з Манчестер Юнайтед є пункт про можливість її розірвання у січні.

У цьому сезоні захисник взяв участь у 10 матчах манкуніанців у всіх турнірах, провівши на полі 647 хвилин.