Англія

Чилієць поки що проводить дуже невдалий сезон.

Лівий вінгер Вільярреала Бен Бреретон може бути орендований Шеффілд Юнайтед, передає портал Relevo.

Повідомляється, що 24-річний чилієць повернеться до Англії на правах оренди. Йдеться про угоду без права викупу.

У цьому сезоні Бреретон взяв участь у 19 матчах Вільярреала у всіх турнірах, провівши на полі лише 543 хвилини. Результативними діями він не відзначився.

Нагадаємо, нещодавно Вільярреал оголосив про повернення Еріка Баї.