Англія

Крейг Берлі віддав перевагу грі Коула Палмера.

Крейг Берлі, вихованець Челсі, який провів за "синіх" кілька сезонів у 90-х, порівняв Михайла Мудрика з Коулом Палмером, передає YouTube-канал ESPN FC.

На думку шотландця, український вінгер привносить замало користі, як для втрачених на його підписання коштів:

"На Мудрика, який є повною протилежністю Коула Палмера, витратили 60 з гаком мільйонів чи скільки там було. Вони різні гравці, але Мудрик — це лише про швидкість, і на цьому етапі кар'єри він, переважно, дає дуже мало кінцевого продукту, тоді як Палмер, в якому більше підступності та балансу, цілком про кінцевий продукт", — заявив Берлі.

У цьому сезоні Мудрик взяв участь у 19 матчах Челсі у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 2 асистами, тоді як на рахунку Палмера 8 голів і 6 асистів за цю ж кількість поєдинків.