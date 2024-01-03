Англія

У підписанні гравця зацікавлений аутсайдер турніру.

Клуб англійської Прем'єр-ліги провів переговори з голкіпером Андерлехта Каспером Шмейхелем, передає портал talkSPORT.

Повідомляється, що у підписанні 37-річного данця зацікавлений Шеффілд Юнайтед.

Переможець АПЛ-2015/16 з Лестером у вересні 2023 року залишив Ніццу після одного сезону у клубі та приєднався до Андерлехта. Його контракт із бельгійцями розраховано до кінця червня 2024 року, але клуб має опцію його продовження ще на рік.

У цьому сезоні Шмейхель вже взяв участь у 13 матчах Андерлехта у чемпіонаті Бельгії, пропустивши 14 голів і 2 рази залишивши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "клинки" збираються орендувати нападника Вільярреала.