Англія

Прихід Йоррела Гато може викликати питання щодо майбутнього Якуба Ківьора на Емірейтс.

Універсальний захисник амстердамського Аякса Йоррел Гато може стати стати частиною довгострокових планів Мікеля Артети щодо зміни захисту в лондонському Арсеналі, який планує оформити трансфер юного гравця. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, 17-річний нідерландець вважається "одним із найцікавіших талантів Європи", який здатний зіграти як на позиції центрального захисника, так і на лівому фланзі оборони.

Таким чином, він може стане конкурентом як для Габріела, так і для Олександра Зінченка, тоді як щодо майбутнього Якуба Ківьора на Емірейтс з'являться питання.

Вважається, що Арсенал планує конкретизувати свій інтерес в пропозицію щодо Гато не в січні, а вже влітку, тоді як Аякс хоче пов'язати його довгостроковим контрактом, оскільки поточний спливає через 18 місяців.



Особисто Гато вже заявляв, що був би не проти піти шляхом свого ексодноклубника Юррієна Тімбера, який перейшов в Арсенал минулого літа: "На жаль, Тімбер отримав серйозну травму в своїй першій грі Прем’єр-ліги за Арсенал, але він ще молодий і має попереду світле майбутнє.

У будь-якому випадку, перехід в Арсенал був чудовим для нього. Це також моя мрія одного разу здійснити такий трансфер, але я розумію, що у мене ще дуже довгий шлях".

У поточному сезоні Йоррел Гато провів за Аякс 25 поєдинків у всіх турнірах, в яких він відзначився голом, віддав дві передачі та навіть вже встиг побути капітаном першої команди у 17 років.