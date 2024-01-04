Англія

Алекс Матос вирушив за досвідом у другий дивізіон Англії.

Гаддерсфілд Таун, що наразі веде боротьбу за збереження прописки в Чемпіоншипі, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого правого вінгера Алекса Матоса, права на якого належать лондонському Челсі.

19-річний англієць перейшов до клубу з другого дивізіону країни на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточному сезону.

Нагадаємо, Алекс Матос приєднався до Челсі влітку 2023 року з академії Норвіч Сіті, зігравши за першу команду "синіх" три хвилини у двох матчах — один раз в АПЛ проти Фулгема, а другий — у Кубку англійської ліги з Блекберном.