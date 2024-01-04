Англія

Поки не спробував.

Центральний захисник Челсі Тіаго Сілва заявив, що до переходу в лондонський клуб йому не подобався футбол, який демонстрували команди АПЛ. Його слова наводить ESPN.

"При всій моїй повазі до ліги це той футбол, який мені не подобався. До переходу сюди я думав, що в ньому багато боротьби в повітрі та ігри за принципом "бий біжи». Мені ніколи не подобався такий стиль гри, хоча я добре орієнтуюсь у повітрі. Не думав, що гратиму тут.

Думаю, один із тих, хто несе відповідальність за зміну футболу в АПЛ, це Пеп Гвардіола, чи не так? Він більше заточений на футбольну естетику. Відтоді я зацікавився англійським футболом. Тому коли прийшла пропозиція від Челсі, я не думав двічі", — заявив 39-річний бразилець.

Цього сезону, Тіаго Сілва зіграв за Челсі 20 матчів та забив один гол.