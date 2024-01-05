Англія

З двома гравцями манкуніанців переговори ще тривають.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг на пресконференції підтвердив, що клуб активував опції продовження контрактів одразу кількох гравців, передає офіційний сайт манкуніанців.

Угоди з Аароном Ван-Біссакою, Віктором Лінделефом і Ганнібалом Межбрі були оновлені 4 грудня. Тепер вони розраховані до кінця червня 2025 року.

Нідерландський спеціаліст також повідомив, що клуб продовжує переговори з Рафаелем Вараном та Антоні Марсьялем. Контракт першого втрачає чинність у кінці червня 2025 року, тоді як угода з другим — у кінці червня 2024-го.

За даними transfermarkt, як і у випадку з Ван-Біссакою, Лінделефом і Межбрі, Манчестер Юнайтед має опцію продовження контракту з Марсьялем ще на рік.

Нагадаємо, нещодавно у клубі оголосили про дострокове припинення оренди Серхіо Регілона.