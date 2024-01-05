Марсьяль, Getty Images
05 січня 2024, 19:29
Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль по закінченню сезону стане вільним агентом. Про це повідомляє MEN.
За інформацією джерела, нове керівництво "манкуніанців" не зацікавлено у продовженні співпраці з 28-річним французом, у якого влітку закінчується контракт з клубом.
Зазначається, що МЮ був би не проти продати нападника у січні, але розуміють, що це буде вкрай важко зробити через травму гравця.
Цього сезону, Антоні Мартіаль зіграв за Манчестер Юнайтед 19 матчів, забивши два голи та віддавши дві результативні передачі.