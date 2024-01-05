Англія

Довгий шлях француза на Олд Траффорд добігає до свого кінця?

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль по закінченню сезону стане вільним агентом. Про це повідомляє MEN.

За інформацією джерела, нове керівництво "манкуніанців" не зацікавлено у продовженні співпраці з 28-річним французом, у якого влітку закінчується контракт з клубом.

Зазначається, що МЮ був би не проти продати нападника у січні, але розуміють, що це буде вкрай важко зробити через травму гравця.

Цього сезону, Антоні Мартіаль зіграв за Манчестер Юнайтед 19 матчів, забивши два голи та віддавши дві результативні передачі.