Англія

Іспанця влаштовує нинішній склад.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився з приводу роботи клуба під час зимового трансферного вікна. Його слова наводить офіційний сайт "канонірів".

"Ми відкриті на трансферному ринку, але знову ж таки акцент робиться на тому, щоб максимально використовувати гравців, які у нас вже є.

Ми будемо працювати разом з керівництвом для того, щоб зрозуміти, чи є у нас якісь хороші варіанти для підсилення складу, але, як я вже сказав, насамперед зосередимося на футболістах, які вже в нас є", — заявив іспанський фахівець.