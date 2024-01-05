Англія

Нічия у рамках 1/32 фіналу сигналізує про перегравання поєдинку.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії лондонський Брентфорд приймав на своєму полі Вулвергемптон.

Вже на 9-ій хвилині зустрічі "вовки" залишилися у меншості через пряму червону картку для Жуана Гомеса.

Наприкінці першого тайму команді Томаса Франка вдалося реалізувати чисельну перевагу та відкрити рахунок у матчі завдяки зусиллям Ніла Мопе.

Втім, Вулвергемптон у другому таймі зумів повернути паритет на табло після того, як Педру Нету асистував Томмі Дойлу.

На 73-ій хвилині зустрічі на полі у складі Брентфорда з'явився український півзахисник Єгор Ярмолюк, проте на підсумковий результат це не вплинуло. Нічия 1:1 та перегравання матчу, що Вулвергемптон, зважаючи на події під час матчу, може вважати за успіх, чого не можна сказати про "бджіл".

Брентфорд — Вулвергемптон 1:1

Голи: Мопе, 41 — Дойл, 64

Вилучення: Жуан Гомес, 9 (Вулвергемптон)