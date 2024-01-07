Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/32 фіналу Кубка Англії, який пройде 7 січня і розпочнеться о 18:30.

У рамках центрального матчу 1/32 фіналу Кубка Англії на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Ліверпулем, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

НЕДІЛЯ, 7 СІЧНЯ, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Арсенал, будучи одним із головних претендентів на чемпіонство АПЛ, зумів помітно зіпсувати собі кінець 2023 року, опустившись після нічиєї на Енфілді з першого на четверту позицію у турнірній таблиці. Дві поразки поспіль у лондонських дербі з Вест Гемом і Фулгемом — далеко не те, що очікували побачити фанати "канонірів" в якості "подарунків" під "новорічними ялинками", після невдач в один голос заявивши лише про одне — необхідність вже цієї зими придбати якісного забивного форварда, адже команда "погано реалізує моменти". Але правда в тому, що потенційне підписання нового бомбардира (навіть якщо відкинути у бік ФФП та реалії ринку) абсолютно не вирішить проблеми команди Мікеля Артети з таким великим ефектом, як цього багато хто може чекати.

По-перше, причина спаду Арсеналу останнім часом – це банальна фізична втома. По-друге, існує недолік креативу та швидкості при побудові атак проти суперзахисних суперників за відсутності вільного простору (навіть суперзабивний Ерлінг Голанд у Ман Сіті перетворюється на невидимку за таких умов). По-третє, у "канонірів" проблеми зі швидкою перебудовою в оборонну фазу під час контратак суперника та навіть побудові під час кутових. Як можна помітити, останні два пункти здебільшого є наслідками першого — тобто втоми. Таке відчуття, що гравці Арсеналу наприкінці минулого року віддали всіх себе проти Брайтона (справді зразковий виступ "канонірів") та проти Ліверпуля (вкрай енерговитратний матч), що за відсутності ротації складу це у підсумку вилізло боком та відіграло свою ролю на швидкості прийняття рішень при тотальному володінні м'ячем.

Ліверпуль, у свою чергу, перебуває в справді вражаючій формі, закінчивши 2023 рік лідером турнірної таблиці АПЛ, а вже новий почавши з переконливої перемоги над Ньюкасл Юнайтед з рахунком 4:2. І Юрген Клопп на тлі Мікеля Артети не боїться систематично задіяти ротацію у всіх лініях, тоді як незамінними та безальтернативними серед польових гравців можна вважати лише Мохамеда Салаха, Вірджила ван Дейка, Трента Александера-Арнольда та, можливо, Домініка Собослаї. В іншому ж вам навряд чи вдасться на 100% вгадати стартовий склад Ліверпуля на той чи інший матч, тоді як зі стартом Арсеналу проблем у вас буде набагато менше — він майже завжди ідентичний, доволі передбачуваний та здебільшого однаковим планом на гру.

Але щодо Ліверпуля, незважаючи на круту форму та гру, також існують серйозні побоювання в найближчий зимовий період. По-перше, через Кубок африканських націй ми подивимося, наскільки "іншими" будуть мерсисайдці без свого головного системотворчого гравця в особі Мо Салаха. По-друге, через пошкодження на найближчі матчі буде недоступний Собослаї, що також є великою втратою. Та й відсутність Ендо, як не крути, — це проблема в першу чергу для ротації, яка так потрібна Клоппу для його вельми енерговитратного футболу. Одне очевидно — потенційне перегравання кубкового матчу не потрібне жодній із команд, проте саме воно виглядає доволі реалістичною подією.