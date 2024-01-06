Англія 06 січня 2024, 09:41 Тоттенгем забив у всіх 22 матчах під керівництвом Постекоглу Таке вдавалося зробити лише одному тренеру. Getty Images 06 січня 2024, 09:41 В рамках третього раунду Кубку Англії, Тоттенгем мінімально здолав Бернлі (1:0). Як повідомляє статистичний портал Opta, "шпори" відзначилися мінімум одним голом у кожному з 22 матчів під керівництвом Анге Постекоглу. В епоху АПЛ лише один тренер стартував в Англії краще – Карло Анчелотті. При ньому Челсі розпочав з 28 матчів поспіль із забитими голами. Раніше повідомлялося, що Тоттенгем претендує на Довбика. Люди Анге Постекоглу Команди Тоттенгем Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте