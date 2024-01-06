Англія

Таке вдавалося зробити лише одному тренеру.

В рамках третього раунду Кубку Англії, Тоттенгем мінімально здолав Бернлі (1:0).

Як повідомляє статистичний портал Opta, "шпори" відзначилися мінімум одним голом у кожному з 22 матчів під керівництвом Анге Постекоглу.

В епоху АПЛ лише один тренер стартував в Англії краще – Карло Анчелотті. При ньому Челсі розпочав з 28 матчів поспіль із забитими голами.