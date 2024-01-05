Англія

Український форвард Жирони може стати ще одним українцем в АПЛ.

Тоттенгем знаходиться в пошуку заміни Гаррі Кейну, який влітку перейшов до Баварії. Лондонський клуб звернув свою увагу на форварда Жирони Артема Довбика.

Як повідомляє Mundo Deportivo, Тоттенгем став в чергу за ексфорвардом Дніпра-1. Раніше стало відомо, що на українця претендують Челсі, Атлетіко, Барселона, Вест Гем, Фулгем та Астон Вілла.

Щоправда, в зимове трансферне вікно Артем навряд чи змінить команду, адже раніше його агент Олексій Люндовський заявив: "У це зимове вікно його трансфер виключено — він заграний цього сезону за два клуби", — пояснив він ситуацію. Раніше і сам футболіст заявляв, що у Жироні дограє щонайменше нинішній сезон".

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У поточному сезоні іспанської Ла Ліги Артем Довбик провів за Жирону 18 поєдинків, в яких він забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.