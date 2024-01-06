Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 5 січня 2024 року, 22:00.
Педро Порро - автор шедеврального та переможного гола, Getty Images
06 січня 2024, 00:39
У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії лондонський Тоттенгем на власному полі здолав Бернлі та насилу пробився до наступної стадії найстарішого футбольного турніру.
Головним героєм зустрічі став вінгбек "шпор" Педро Порро, який відзначився у цьому матчі вражаючим та єдиним голом на 79-ій хвилині у дальній кут з-за меж штрафного майданчика "бордових".
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Бернлі в 1/32 фіналу Кубка Англії-2023/24:
Тоттенгем - Бернлі 1:0
Гол: Порро, 79
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Роял, Девіс, Удоджи — Скіпп (Гейб'єрг, 77), Бентанкур (Донлі, 84) — Кулушевські, Ло Чельсо, Джонсон (Сессеньйон, 84) — Рішарлісон (Скарлетт, 84)
Бернлі: Муріч — Вітіньо, О'Ші, Делькруа, Тейлор (Аль-Дахіль, 67) — Зарурі (Трезор, 67), Рамзі (Редмонд, 67), Каллен, Одобер (Браунгілл, 58) — Фостер (Ларсен, 46), Амдуні
Попередження: Каллен, Трезор
Результати усіх матчів 1/32 фіналу Кубка Англії за цим посиланням.