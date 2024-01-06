Англія

У клубі згодні на перехід гравця, але все ще готові дати йому шанс.

Англійський нападник Джейдон Санчо два з половиною роки тому перейшов до Манчестер Юнайтед із дортмундської Боруссії за 85 млн євро, проте з того часу так і не набув значущої ваги в новому колективі.

У підсумку, до завершення його контракту залишається ще два з половиною роки, але "Червоні дияволи" не можуть гарантувати, що 23-річний гравець допрацює його кінця.

Нині все вказує на те, що Санчо решту поточного сезону проведе знову ж таки в складі "джмелів", але вже в якості орендованого футболіста.

Боруссія, можливо, і хотіла б додати до цього короткострокового контракту опцію про повноцінний трансфер, однак Манчестер Юнайтед не хоче втрачати свого футболіста за незначні кошти.

Саме тому англійський клуб навідріз відмовився від опції викупу для німців, тоді як розраховує на повторну оцінку перспектив гравця в клубі вже влітку цього року.

Раніше повідомлялось, що тимчасовий виступ Санчо в Дортмунді коштуватиме "жовто-чорним" менше 3 млн євро.

Санчо в поточному сезоні зіграв 76 хвилин у трьох матчах.