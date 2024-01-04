Німеччина

Англієць повернеться до німецької команди.

Джейдон Санчо найближчими днями перейде до Боруссії з Манчестер Юнайтед, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, угода повністю узгоджена. Боси Боруссії домоглися прориву в переговорах з МЮ, тепер сторонам залишилося узгодити лише деталі, пов'язані зі сплатою податків із плати за оренду.

Перехід Джейдону коштуватиме Боруссії приблизно три мільйони євро.

Планується, що Санчо приєднається до Дортмунда на зборах у Марбельї вже завтра.

Нагадаємо, влітку 2021 Санчо перейшов до МЮ з Боруссії за 85 млн євро.