Англієць повернеться до німецької команди.
САНЧО, GETTY IMAGES
04 січня 2024, 14:45
Джейдон Санчо найближчими днями перейде до Боруссії з Манчестер Юнайтед, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, угода повністю узгоджена. Боси Боруссії домоглися прориву в переговорах з МЮ, тепер сторонам залишилося узгодити лише деталі, пов'язані зі сплатою податків із плати за оренду.
Перехід Джейдону коштуватиме Боруссії приблизно три мільйони євро.
Планується, що Санчо приєднається до Дортмунда на зборах у Марбельї вже завтра.
Нагадаємо, влітку 2021 Санчо перейшов до МЮ з Боруссії за 85 млн євро.