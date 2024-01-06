Англія

Португальський гравець нещодавно повернувся з Німеччини.

Атакуючий півзахисник Ліверпуля Фабіу Карвалью невдовзі може бути знову відданий в оренду, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, стосовно оренди 21-річного португальця до "червоних" вже звертався Вулвергемптон. Шість найкращих клубів Чемпіоншипу (Лестер, Іпсвіч, Саутгемптон, Лідс, Вест Бром, Сандерленд) також зацікавлені у підписанні гравця.

У Ліверпулі хочуть, щоб Карвалью мав вдосталь ігрового часу. Першу половину сезону він провів у РБ Лейпциг, де взяв участь у 15 матчах "биків" у всіх турнірах, повністю відігравши лише один з них.