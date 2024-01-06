Клуб пройшов до наступної стадії у національному кубку.
Сандерленд - Ньюкасл - Getty Images
06 січня 2024, 17:35
Ньюкасл обіграв Сандерленд із Назарієм Русиним у складі на виїзді в Кубку Англії.
Таким чином, колектив Едді Гау переграв цього опонента вперше з 2011 року в усіх можливих турнірах, як повідомляє статистичний портал Squawka.
В серпні того року тайнсайдський колектив виграв з рахунком 1:0 завдяки голу Раяна Тейлора.
Після цього були 3 нічиїх та 6 поразок. Завдяки перемозі у кубковому матчі Ньюкасл вийшов до 1/16 фіналу турніру.