Англія

Голкіпер Арсеналу може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Воротар Арсеналу Аарон Рамсдейл може змінити клубну прописку, пише talksport.

За інформацією джерела, англійський голкіпер може перейти у Ньюкасл, де замінить травмованого Ніка Поупа, який може пропустити до п'яти місяців через пошкодження плеча.

Раніше повідомлялось, що Давід де Хеа є пріоритетним варіантом для "сорок", але керівництво клубу погодиться тільки в тому випадку, якщо де Хеа піде на зниження заробітної плати.

Зазначимо, що Рамсдейл втратив місце у стартовому складі Арсеналу.

Цього сезону Аарон провів 6 матчів за "канонірів" у всіх турнірах.