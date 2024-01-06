Англія

Стали відомі склади команд на поєдинок найстарішого клубного турніру.

Челсі в рамках поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії прийме на своєму полі Престон Норт-Енд. Маурісіо Почеттіно довірив місце в стартовому складі Михайлу Мудрику.

Також зазначимо, що в центрі поля зіграють Енцо та Кайседо, тоді як Галлагер залишився на лаві запасних.

Челсі: Петрович — Гілкріст, Дісасі, Колвілл, Гюсто — Кайседо, Фернандес — Стерлінг, Палмер, Мудрик — Броя

Запасні: Беттінеллі, Бергстрем, Сілва, Вілліамс, Маатсен, Галлагер, Голдінг, Мадуеке, Вашингтон

Престон Норт-Енд: Вудмен — Поттс, Сторі, Лінсдей, Г'юз — Браун, Вайтман, Маккенн, Кін, Міллар — Осмаїч

Запасні: Корнелл, Каннінгем, Беси, Ледсон, Фрек'єр, Голмс, Вудберн, Еванс, Ріс

Нагадаємо, що початок матчу між Челсі та Престоном заплановано на 19:30. Стежте за подіями гри в нашій текстовій онлайн-трансляції.