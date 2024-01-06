Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 6 січня 2024 року, 19:30.
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06 січня 2024, 23:45
Челсі розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії. Лондонці відправили у ворота супротивника чотири м'ячі.
Таким чином, Челсі вийшов до 1/16 фінала Кубка Англії.
Огляд матчу:
Челсі - Престон Норт-Енд 4:0
Голи: Броя, 58, Сілва, 66, Стерлінг, 69, Фернандес, 88
Челсі: Петрович — Гілкріст (Сілва, 61), Дісасі, Колвілл, Гюсто — Кайседо, Фернандес (Голдінг, 90) — Стерлінг, Палмер (Галлагер, 76), Мудрик (Мадуеке, 61) — Броя (Вашингтон, 76)
Престон Норт-Енд: Вудмен — Поттс, Сторі, Лінсдей, Г'юз — Браун, Вайтмен (Голмс, 90), Маккенн (Ледсон, 90), Кін, Міллар — Осмаїч
Попередження: Вайтмен, Голмс.