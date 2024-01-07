Англія

Вчора нападник відзначився дублем у Кубку Англії.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі поділився, що не знав про центрального нападника Жуана Педро до того, як Брайтон підписав його минулого літа, віддавши Вотфорду понад 34 мільйони євро, передає портал talkSPORT.

Де Дзербі вважає, що 22-річний бразилець може стати ще кращим гравцем, ніж він є зараз:

"Я люблю Жуана Педро і знаю його потенціал. Я знаю, як він може вдосконалитися і стати важливим для нас. Я завжди хотів чогось більшого, оскільки для нас його рівня продуктивності достатньо, але я думаю, що він може вийти на вищий рівень, і щоб його досягти він може грати краще. Я хотів би, щоб він почав грати від початку, а не у другому таймі чи через 20 хвилин, і я скажу йому свою думку. Придбання Жуана Педро — заслуга клубу. Мені назвали його ім'я у відділі найму, я не знав Жуана до того, як він приєднався до нас", — заявив італійський спеціаліст.

У цьому сезоні Жуан Педро вже взяв участь у 28 матчах Брайтона у всіх турнірах, відзначившись 15 голами і 2 асистами. Його дубль вчора, 6 січня, допоміг "чайкам" здолати Сток Сіті в 1/32 фіналу Кубка Англії.