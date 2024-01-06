Ще п'ять матчів турніру вже завершилися.
Сандерленд - Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
06 січня 2024, 16:47
У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії у суботу, 6 січня, вже відбулися п'ять матчів. Попереду — ще чотирнадцять сьогоднішніх поєдинків.
Іпсвіч досить очікувано впорався з Вімблдоном.
АФК Вімблдон — Іпсвіч 1:3
Голи: Рівз, 17 — Девісон, 8 (автогол), Туанзебе, 40, Тейлор, 90
Вилучення: Пелл, 59 (друга жовта картка)
Ковентрі розгромив Оксфорд Юнайтед і вийшов до наступного раунду.
Ковентрі — Оксфорд Юнайтед 6:2
Голи: Латібодьєр, 8, Шіф, 11, Палмер, 17, О'Хар, 50, Годден, 84, 89 — Гарріс, 10, Гудрем, 79
Мейдстоун Юнайтед, клуб із шостого англійського дивізіону, теж гратиме в 1/16 фіналу.
Мейдстоун Юнайтед — Стівенідж 1:0
Гол: Корн, 45+2
У дуелі двох клубів Чемпіоншипу сильнішим виявився Лестер.
Міллволл — Лестер 2:3
Голи: Вотмор, 56, Флеммінг, 86 — Касадеї, 16, Перейра, 39, Кеннон, 61
Дубль Ісака допоміг Ньюкаслу розібратися із Сандерлендом. Український центральний нападник "чорних котів" Назарій Русин провів на полі 85 хвилин.
Сандерленд — Ньюкасл Юнайтед 0:3
Голи: Баллард, 35 (автогол), Ісак, 46, 90 (пен.)
Попередження: Г'юм, 39, Прітчард, 62, О'Нін, 78 — Гордон, 66, Гімараес, 72
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Тріпп'єр, Шер (Ласселс, 90+2), Ботман, Берн (Дамметт, 90+2) — Лонгстафф, Гімараес, Жоелінтон (Майлі, 47) — Альмірон (Лівраменто, 90+2), Ісак, Гордон (Рітчі, 90+2)