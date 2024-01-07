Англія

У січні клуб встиг на деякий час відпустити вже двох нападників.

Центральний нападник Вест Гема Денні Інгз зацікавив Вулвергемптон, повідомляє видання The Telegraph.

Головний тренер Вулвз Гарі О'Ніл хоче отримати нового форварда, але клуб уважно стежить за своїми фінансами, щоб уникнути порушення Правил прибутку та стабільності ліги. Таким чином, у січні вони, ймовірніше за все, віддадуть перевагу орендним угодам.

Інгз входить до списку цілей Вулвергемптона. 31-річний англієць взяв участь у 17 матчах Вест Гема у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Лише 4 рази він з'являвся у стартовому складі "молотобійців".

Нагадаємо, Вулвз вже відпустили в оренду двох своїх центральних нападників: португалець Фабіу Сілва приєднався до Рейнджерс, тоді як австрієць Саша Калайджич поповнив склад франкфуртського Айнтрахта.