Німеччина

Гравець тимчасово змінив клубну прописку.

Центральний нападник Вулвергемптона Саша Калайджич приєднався до франкфуртського Айнтрахта на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.

ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок

До кінця цього сезону 26-річний австрієць виступатиме за Айнтрахт. Калайджич отримав футболку з номером 9.

У цьому сезоні він встиг взяти участь у 13 матчах Вулвергемптона у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та асистом.

Нагадаємо, до Англії Калайджич перебрався після чотирьох сезонів у Штутгарті (24 голи і 12 асистів у 60 матчах у всіх турнірах).