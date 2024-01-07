Англія

Бразильській ветеран захищає свого молодого одноклубника.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро висловив слова підтримки партнеру по команді Расмусу Гойлунду. Слова бразильця наводить офіційний сайт "манкуніанців".

"Зрештою, він лише дитина, не потрібно сильно на нього тиснути. Багато хто думає, що він повинен відразу забити 30 голів і більше. Він ще молодий і це його перший сезон у Прем'єр-лізі.

Я дуже задоволений його підходом. Справа в тому, що дебютувати в такій відповідальній грі, як матч з Арсеналом, дійсно складно. Коли Расмус вступив у гру, він зробив великий внесок, змінив динаміку нашої гри, тому я спробував висловити йому свою підтримку.

Він явно грає краще з кожним матчем та дуже ретельно працює на тренуваннях. Расмус – цілеспрямований хлопець, він прагне успіху.

Гойлунд стане чудовим гравцем для цього клубу і враховуючи його амбіції, може визначити нову успішну епоху Манчестер Юнайтед", — сказав Каземіро.

Цього сезону, Расмус Гойлунд відіграв за МЮ 23 матчі та забив шість голів, з яких п'ять у Лізі чемпіонів.