Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/32 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють лондонський Арсенал та Ліверпуль.

Лондонський Арсенал та Ліверпуль зіграють на Емірейтс у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії.

Мікель Артета, після поразки від Фулгема в дербі (1:2), залучив до стартового складу Рамсдейла до рамки воріт, тоді як Жоржиньйо повернувся до центрального трикутника, а Нельсон очолить напад. Олександр Зінченко цю гру пропускатиме.

Юрген Клопп, на тлі перемоги над Ньюкаслом (4:2), використав із перших хвилин Квансу в центрі оборони, тоді як Мак Аллістер та Елліотт з'являться в центрі поля, а Гакпо зіграє в нападі.

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Жоржиньйо, Райс, Едегор — Сака, Нельсон, Гаверц.

Запасні: Рая, Седрік, Волтерс, Соуза, Сміт-Роу, Нванері, Троссар, Мартінеллі, Нкетіа.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, Конате, Гомес — Мак Аллістер, Джонс, Елліотт — Нуньєс, Гакпо, Діас.

Запасні: Келлегер, Жота, Гравенберх, Кларк, Чемберс, Гордон, Макконнелл, Бредлі, Ньйоні.



Гра Арсенал — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.