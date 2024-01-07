Арсенал без Зінченка вилетів із Кубка Англії від Ліверпуля. 

Команда Мікеля Артети в домашній грі змарнувала силу-силенну гольових моментів, за що була покарана в другому таймі. 

Огляд матчу

Арсенал — Ліверпуль 0:2
Голи: Ківьор, 80 (авт.), Діас, 90+5

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор (Троссар, 88) — Едегор, Жоржиньйо (Нкетіа, 82), Райс — Сака, Гаверц (Сміт-Роу, 88), Нельсон (Мартінеллі, 62).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, Конате, Гомес — Елліотт (Бредлі, 65), Мак Аллістер (Жота, 59), Джонс (Кларк, 76) — Гакпо (Гравенберх, 59), Нуньєс, Діас.

Попередження: Саліба — Гравенберх, Кларк, Александер-Арнольд. 