Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 7 січня 2024 року, 18:30.
АРСЕНАЛ — ЛІВЕРПУЛЬ, GETTY IMAGES
07 січня 2024, 21:19
Арсенал без Зінченка вилетів із Кубка Англії від Ліверпуля.
Команда Мікеля Артети в домашній грі змарнувала силу-силенну гольових моментів, за що була покарана в другому таймі.
Огляд матчу:
Арсенал — Ліверпуль 0:2
Голи: Ківьор, 80 (авт.), Діас, 90+5
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор (Троссар, 88) — Едегор, Жоржиньйо (Нкетіа, 82), Райс — Сака, Гаверц (Сміт-Роу, 88), Нельсон (Мартінеллі, 62).
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, Конате, Гомес — Елліотт (Бредлі, 65), Мак Аллістер (Жота, 59), Джонс (Кларк, 76) — Гакпо (Гравенберх, 59), Нуньєс, Діас.
Попередження: Саліба — Гравенберх, Кларк, Александер-Арнольд.