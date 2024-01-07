Англія

Гравець може змінити нинішній чемпіонат.

Декілька клубів цікавляться можливістю трансферу Ллойда Келлі - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець наступного літа стане вільним агентом і може вести перемовини з клубами інших топових європейських чемпіонатів.

У числі кандидатів на перехід захисника називаються Мілан, Ювентус, Штутгарт та Тоттенгем.

До складу Борнмута Ллойд доєднався влітку 2019 року із Брістоля за 14,8 мільйонів євро. Цього сезону він провів 10 матчів в усіх можливих турнірах.