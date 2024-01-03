Завершився матч 1/8 фіналу даного турніру.
Мілан - Кальярі - Getty Images
03 січня 2024, 00:24
Мілан обіграв Кальярі у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії та пройшов до наступної стадії у змаганні. Лука Йович оформив дубль.
У чвертьфіналі колектив Стефано Піолі зустрінеться з переможцем пари Болонья — Фіорентина. Наступні зустрічі у турнірі відбудуться на цьому тижні.
Мілан — Кальярі 4:1
Голи: Йович, 29, 42, Траоре, 50, Леау, 90 — Ацці, 88
Мілан: Міранте — Калабрія (Флоренці, 61), Шимич, Ернандес, Хіменес (Бартезагі, 80) — Рейндерс (Дзеролі, 80), Адлі — Чуквуезе, Ромеро (Пулішич, 71), Траоре (Леау, 70) — Йович
Кальярі: Радунович — Ді Пардо (Дзаппа, 72), Вєтеска, Хатцидіакос, Оберт — Янкто (Ацці, 63), Макумбу, Дейола — Манкосу (Сулемана, 72) — Лувумбу, Петанья (Перейро, 64)
Попередження: Ді Пардо, Дейола, Ацці