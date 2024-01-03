Мілан обіграв Кальярі у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії та пройшов до наступної стадії у змаганні. Лука Йович оформив дубль. 

У чвертьфіналі колектив Стефано Піолі зустрінеться з переможцем пари Болонья — Фіорентина. Наступні зустрічі у турнірі відбудуться на цьому тижні. 

 

Мілан — Кальярі 4:1 

Голи: Йович, 29, 42, Траоре, 50, Леау, 90 — Ацці, 88 

Мілан: Міранте — Калабрія (Флоренці, 61), Шимич, Ернандес, Хіменес (Бартезагі, 80) — Рейндерс (Дзеролі, 80), Адлі — Чуквуезе, Ромеро (Пулішич, 71), Траоре (Леау, 70) — Йович 

Кальярі: Радунович — Ді Пардо (Дзаппа, 72), Вєтеска, Хатцидіакос, Оберт — Янкто (Ацці, 63), Макумбу, Дейола — Манкосу (Сулемана, 72) — Лувумбу, Петанья (Перейро, 64) 

Попередження: Ді Пардо, Дейола, Ацці 