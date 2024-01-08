Англія

Фінальний етап перемовин відбудеться найближчим часом.

Португальський атакувальний півзахисник Фабіу Карвалью є гравцем англійського Ліверпуля з літа 2022 року, коли перейшов із лондонського Фулгема за 5,9 млн євро.

Однак здобути достатньо ігрової практики під орудою Юргена Клоппа для 21-річного футболіста виявилось надскладним завданням, тож останні пів року він провів у оренді в німецькому РБ Лейпциг.

Цей час був доволі плідним — гравець узяв участь у 15 матчах (360 хвилин) у всіх досяжних для нього змаганнях.

Але цей тимчасовий контракт добіг до кінця в переддень 2024 року, тож бразилець мусив повернутись до Англії, де в складі "червоних" на нього так само не розраховують.

Висновок — потрібна нова оренда, претендентів на яку було дійсно чимало.

Але, судячи з останніх повідомлень ЗМІ, сам Карвалью обрав для себе варіант, про який узагалі ніхто не згадував — гравець хоче перейти до Галл Сіті й найближчим часом має відбутись зустріч щодо його оренди.

Саутгемптон усе ще залишається в перегонах за футболістом, але шанси "святих" мізерні.