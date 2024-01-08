Англія

Швейцарський центрбек пов'язав майбутнє з "сороками".

Ньюкасл Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з центральним захисником Фабіаном Шером.

32-річний швейцарець підписав із "сороками" новий контракт, який розраховано до літа 2025 року.

"Я говорив про це багато разів, але я почуваюся тут як вдома. Мені так комфортно жити в Ньюкаслі. Я люблю це місто, люблю цей клуб і неймовірних уболівальників. Я не можу описати словами, як сильно я їх люблю і як багато для мене означає їхня підтримка", — сказав Шер.

Фабіан Шер виступає за Ньюкасл з літа 2018 року, коли він перейшов із Депортиво за 4 млн євро.

У поточному сезоні швейцарський центрбек провів 28 поєдинків, у яких він забив один гол та віддав одну результативну передачу.