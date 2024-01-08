Англія

Наставник МЮ прокоментував перехід хавбека в Айнтрахт.

1 січня Айнтрахт оголосив про оренду у Манчестер Юнайтед півзахисника Донні ван де Бека. Цей перехід прокоментував керманич "червоних дияволів" Ерік тен Ган. Наставник команди вважає, що футболіст не зміг заграти в манкуніанському клубі через травми.

"Я працюю з ним уже два роки, а до цього він працював тут під керівництвом різних тренерів. У нього з'явився ще один шанс.

Але, коли я прийшов в Манчестер Юнайтед, він уже не був тим гравцем, який був у мене в Аяксі, тому що отримував багато травм і не міг закріпитися в основному складі.

Після мого приходу він так і не зміг впоратися з травмами, тому вони стали головною причиною того, що йому не вдалося закріпитися в команді", - сказав тренер.

Раніше повідомлялося, що Жирона також контактувала з Манчестер Юнайтед щодо оренди півзахисника.