Іспанія

Мадридська команда оголосила заявку із футболістами, які боротимуться за трофей.

Мадридський Реал опублікував заявку футболістів, які матимуть змогу допомогти команді поборотися за Суперкубок Іспанії.

У заявку "вершкових" потрапили 24 футболісти, на яких зможе розраховувати головний тренер Реала Карло Анчелотті.

У списку є український голкіпер Андрій Лунін, а також відзначимо повернення в обойму вінгера Вінісіуса Жуніора.

Нагадаємо, у півфіналі Суперкубку Іспанії Реал зіграє проти мадридського Атлетіко. Гра відбудеться у середу, 10 січня, о 21:00 за київським часом.