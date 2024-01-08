Україна

У складі "червоно-чорних" футболіст пройшов шлях від Другої ліги до УПЛ.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Валерієм Кучеровим.

Нова угода з 30-річним хавбеком розрахована на два роки.

"Це позитивні відчуття. Залишаюся у "червоно-чорній" сім'ї ще на два роки. Дуже радий, що залишаюсь у Вересі. Коли вперше розмовляли щодо можливості продовження контракту — я вирішив трохи подумати. Але на ці роздуми мені знадобилося буквально три дні. Дуже швидко зі спортивним директором домовилися про умови нового контракту.

Чи були інші варіанти? Так. І здебільшого це були пропозиції з-за кордону. Але я залишаюся тут. Це — найголовніше. Верес — це рідний для мене клуб. Це мій дім. Я тут більше шести років. Це більше половини моєї ігрової кар'єри. Мене дуже люблять вболівальники, я це відчуваю. А вболівальники у Рівному — точно найкращі в Україні. Це дуже багато для мене значить. Хочу подякувати вболівальникам за підтримку у першій частині сезону. Думаю, вся команда в цьому мене підтримує. Підтримка була на рівні. Хочу, щоб і навесні нас так само палко підтримували.

Я вже спілкувався з новим головним тренером. Це була відверта особиста розмова. Олег Миколайович сказав, що хоче, аби я залишився. Так і сталося. Зараз завдання номер один для нас — залишитися в УПЛ", — наводить слова Кучерова прес-служба клубу.

У складі рівненського клубу Кучеров пройшов шлях від Другої ліги до УПЛ. На його рахунку 170 матчів та шість забитих м'ячів.

Цього сезону Кучеров провів 16 поєдинків, у яких забив один гол.