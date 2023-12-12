Іспанія

Нідерландець міг приєднатися до двох українців.

Жирона зверталась до Манчестер Юнайтед з приводу центрального півзахисника Донні ван де Бека, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У гонці за підписання 26-річного нідерландця на правах оренди лідирує франкфуртський Айнтрахт. Жирона також хотіла підписати гравця, але на цьому етапі пропонувала інші умови.

У цьому сезоні ван де Бек взяв участь у 2 матчах МЮ у всіх турнірах, провівши на полі всього 21 хвилину.

Раніше повідомлялося, що півзахисник також цікавий Ювентусу.