Англія

"Пенсіонерам" вистачає пенсії.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився з приводу фінансових можливостей клубу на трансферному ринку.

"Ні, нам не треба додатково когось продавати, щоб оформити вхідний трансфер у січні.

Послухайте, ви знаєте, що ходить занадто багато чуток про те, що відбувається у клубах. Але в нас все добре. Нам не потрібно продавати, якщо ми хочемо купити якогось гравця", — заявив аргентинський фахівець.

Влітку 2023 року, Челсі придбав нових футболістів на суму 464 млн. євро. Зазначимо, що "сині" витратили в літнє трансферне вікно більш ніж будь-який інший клуб.