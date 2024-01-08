"Пенсіонерам" вистачає пенсії.
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08 січня 2024, 19:11
Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився з приводу фінансових можливостей клубу на трансферному ринку.
"Ні, нам не треба додатково когось продавати, щоб оформити вхідний трансфер у січні.
Послухайте, ви знаєте, що ходить занадто багато чуток про те, що відбувається у клубах. Але в нас все добре. Нам не потрібно продавати, якщо ми хочемо купити якогось гравця", — заявив аргентинський фахівець.
Влітку 2023 року, Челсі придбав нових футболістів на суму 464 млн. євро. Зазначимо, що "сині" витратили в літнє трансферне вікно більш ніж будь-який інший клуб.