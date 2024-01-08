Керманич дав свій коментар.
ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
08 січня 2024, 20:37
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно дав коментар щодо того, чи потрібен його команді новий нападник.
"Ні. Ми завжди обʼєктивно оцінюємо наш склад. Ми говорили про це з власниками та спортивними директорами сьогодні та вчора.
Я задоволений, адже у нас є Броя. У нас є різні гравці, що можуть грати на позиції нападника, допомагаючи команді забивати та вигравати. Я повністю задоволений складом і якщо щось зміниться, ви дізнаєтесь", — сказав Почеттіно на прес-конференції.
Влітку 2023 року, Челсі придбав нових футболістів на суму 464 млн. євро. Зазначимо, що "сині" витратили в літнє трансферне вікно більш ніж будь-який інший клуб.