Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно дав коментар щодо того, чи потрібен його команді новий нападник.

"Ні. Ми завжди обʼєктивно оцінюємо наш склад. Ми говорили про це з власниками та спортивними директорами сьогодні та вчора.

Я задоволений, адже у нас є Броя. У нас є різні гравці, що можуть грати на позиції нападника, допомагаючи команді забивати та вигравати. Я повністю задоволений складом і якщо щось зміниться, ви дізнаєтесь", — сказав Почеттіно на прес-конференції.

Влітку 2023 року, Челсі придбав нових футболістів на суму 464 млн. євро. Зазначимо, що "сині" витратили в літнє трансферне вікно більш ніж будь-який інший клуб.