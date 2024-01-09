Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 5 січня 2024 року, 22:15.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед здобув впевнену перемогу над Віганом та пробився до наступної стадії турніру.

Спочатку Діогу Далот на 22-ій хвилині відкрив рахунок, а потім Бруну Фернандеш реалізував пенальті на 74-ій хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Віган — Манчестер Юнайтед в 1/32 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Віган — Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Далот, 22, Фернандеш, 74 (пенальті)

Віган: Тайкл — Сессеньон, Клейр, Моррісон, Г'юз — Джонс (МакМанаман, 78), Адеєко, Шоу (Сміт, 78) — Асгард, Годо (Ланг, 90+2), Гумпхріс (Мадженніс, 60)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот (Камбвала, 83) — Мактоміней, Мейну — Рашфорд (Форсон, 90+2), Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 87) — Гойлунд (Межбрі, 90+2)