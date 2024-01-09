Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 5 січня 2024 року, 22:15.
Віган — Манчестер Юнайтед, getty images
09 січня 2024, 07:26
У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед здобув впевнену перемогу над Віганом та пробився до наступної стадії турніру.
Спочатку Діогу Далот на 22-ій хвилині відкрив рахунок, а потім Бруну Фернандеш реалізував пенальті на 74-ій хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Віган — Манчестер Юнайтед в 1/32 фіналу Кубка Англії-2023/24:
Віган — Манчестер Юнайтед 0:2
Голи: Далот, 22, Фернандеш, 74 (пенальті)
Віган: Тайкл — Сессеньон, Клейр, Моррісон, Г'юз — Джонс (МакМанаман, 78), Адеєко, Шоу (Сміт, 78) — Асгард, Годо (Ланг, 90+2), Гумпхріс (Мадженніс, 60)
Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот (Камбвала, 83) — Мактоміней, Мейну — Рашфорд (Форсон, 90+2), Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 87) — Гойлунд (Межбрі, 90+2)