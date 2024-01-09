Англія

Нападника вилучили з поля у попередньому матчі "ірисок".

Триматчеву дискваліфікацію центрального нападника Евертона Домініка Калверта-Льюїна за грубу гру у матчі проти Крістал Пелес у Кубку Англії скасовано після успішної апеляції.

Гравець "ірисок" отримав пряму червону картку у поєдинку 1/32 фіналу турніру. На 79-й хвилині він пішов у ризикований підкат проти захисника лондонців Натаніела Клайна, а після перевірки VAR був вилучений. Головний тренер Евертона Шон Дайч після даного епізоду розкритикував систему.

У п'ятницю, 5 січня, клуб подав апеляцію, а вже сьогодні, 9 січня, стало відомо про скасування триматчевої дискваліфікації гравця. Таким чином, нападник зможе допомогти Евертону у домашньому поєдинку проти Астон Вілли у рамках 21 туру АПЛ, який відбудеться 14 січня.

Нагадаємо, у матчі Кубка Англії проти Крістал Пелес "іриски" нарвалися на перегравання. Зустріч на Гудісон Парк відбудеться 17 січня.