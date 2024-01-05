Англія

Головний тренер Евертона Шон Дайч розкритикував систему VAR.

В матчі 1/32 фіналу Кубка Англії Евертон розписав суху нічию з Крістал Пелас. З 79-ої хвилини "іриски" грали в меншості після вилучення нападника Домініка Калверт-Льюіна. Наставник команди Шон Дайч пройшовся по системі ВАР після даного епізоду.

"Кожен уболівальник повинен думати: "У чому сенс?" Ми всі знаємо результат — судді погодяться з усім, що їм сказали. Я не знаю, яка статистика, але шанси на те, що щось буде відхилено, мізерно малі. Навіщо взагалі турбуватися?

Я фанат ВАРу, але я просто не можу дивитися на екран. Зараз система здається трохи заплутаною. Її потрібно привести до ладу. Я думав, що все налагоджується, але, схоже, це крок назад. Це починає випробовувати моє терпіння", — наводить слова Дайча Sky Sports.

Раніше повідомлялось, що команди Дайча — найбільш зручні суперники в кар’єрі Гвардіоли.