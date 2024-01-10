Англія

Півзахисник може дуже швидко залишити Саудівську Аравію.

Англійський півзахисник Джордан Гендерсон улітку минулого року вирішив змінити атмосферу Ліверпуля на виступи в складі саудівського Аль-Іттіфака, що коштувало останнім 14 млн євро.

Фанати поставились до цього трансферу 33-річного виконавця дуже скептично, однак досвід виступів на Близькому Сході для гравця збірної Англії може завершитись доволі швидко.

Півзахисник хоче потрапити на Євро-2024 в складі своєї національної команди й для цього йому було б доцільніше повернутись до Європи.

Однак клуб із Саудівської Аравії готовий піти на поступки власному футболісту виключно за однієї умови — якщо покупець заплатить за гравця не менше 25 млн євро.

Окрім цього, можлива орендна позика, але в такому випадку весь обсяг заробітної платні Гендерсона у розмірі близько 10 млн євро за сезон лягатиме на плечі охочого клубу.

Також стало відомо, що Ліверпуль отримає значний відсоток від потенційного продажу Джордана до іншого клубу, який, відповідно до інформації ЗМІ, може становити до 25%.

У поточному сезоні англієць віддав п’ять гольових передач у 19 матчах.