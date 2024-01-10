Англія

Лондонський клуб підірвав зимовий трансферний ринок.

Лондонський Тоттенгем вирішив поводити себе активно під час зимової трансферної кампанії й напередодні оголосив про підписання контракту з німецьким нападником Тімо Вернером.

Щоправда, ця угода з РБ Лейпциг наразі передбачає лише можливість повноцінного трансферу, тоді як 27-річний гравець поки що виступатиме на правах оренди.

А ось щодо румунського центрального захисника італійського Дженоа Раду Дрегушина такої опції не було, бо за нього вже боролись такі велетні європейського футболу, як мюнхенська Баварія.

"Шпорам" на цьому тлі довелось діяти якомога швидше — "Рекордмайстер" напередодні зробив офіційну пропозицію "грифонам", але вже на ранок Тоттенгем її перебив.

Цей жест остаточно переконав 21-річного гравця в тому, що лондонський клуб потребує його залучення до власного проєкту, тож уже сьогодні, 10 січня, Дрегушін полетить до столиці Великої Британії задля медогляду.

25 млн євро гарантованого платежу + 5 млн євро "легкодосяжних" бонусів + англійський правий захисник Джед Спенс на правах оренди з виплатою зарплатні з боку Тоттенгема — така остаточна пропозиція "шпор", яку схвалив Дженоа.

Дрегушин натомість отримає контракт на п’ять років із зарплатнею в 2,8 млн євро на сезон.

У поточній кампанії Раду провів 22 матчі, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.

Цікаво, що минулого літа Дженоа заплатив туринському Ювентусу за його трансфер 5,5 млн євро.